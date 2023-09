Apprends à coder avec les lapins crétins Maison Milon Grillon, 27 octobre 2023, Grillon.

Grillon,Vaucluse

Atelier vacances – Apprends à coder avec les Lapins Crétins – Dès 7 ans.

2023-10-27 fin : 2023-10-27 . .

Maison Milon Place Emile Colongin

Grillon 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Vacation workshop – Learn to code with the Rabbids – From age 7

Taller de vacaciones – Aprende a programar con los Rabbids – A partir de 7 años

Ferien-Workshop – Lerne mit den Rabbids zu codieren – Ab 7 Jahren

