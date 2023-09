PIX – Testez et améliorez votre niveau de maîtrise des usages numériques Maison Milon Grillon, 25 octobre 2023, Grillon.

Grillon,Vaucluse

Pix est le service public en ligne pour évaluer, développer, et certifier ses compétences numériques.

QUEL QUE SOIT VOTRE NIVEAU EN INFORMATIQUE.

2023-10-25 10:30:00

Maison Milon Place Emile Colongin

Grillon 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Pix is the public online service for assessing, developing and certifying your digital skills.

WHATEVER YOUR LEVEL OF COMPUTER LITERACY

Pix es el servicio público en línea para evaluar, desarrollar y certificar tus competencias digitales.

SEA CUAL SEA TU NIVEL DE CONOCIMIENTOS INFORMÁTICOS

Pix ist der öffentliche Online-Dienst zur Bewertung, Entwicklung und Zertifizierung von digitalen Kompetenzen.

UNABHÄNGIG VON IHREN COMPUTERKENNTNISSEN

