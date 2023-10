Cet évènement est passé Concert de Poche à Grillon ! Maison Milon Grillon Catégories d’Évènement: Grillon

Vaucluse Concert de Poche à Grillon ! Maison Milon Grillon, 6 octobre 2023, Grillon. Grillon,Vaucluse DUO ERMITAGE

Paul-Marie KUZMA, violoncelle

Ionah MAIATSKY, piano



Programme

Poulenc, Rachmaninov.

2023-10-06 fin : 2023-10-06 . EUR.

Maison Milon Place Emile Colongin

Grillon 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



