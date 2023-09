Exposition dessins aquarellés de Grignan et maquettes de l’Enclave des Papes Maison Milon Grillon, 3 septembre 2023, Grillon.

Grillon,Vaucluse

Exposition de dessins aquarellés (façades et détails architecturaux) de Grignan

et de maquettes de bâtiments de l’Enclave des Papes.

2023-09-03 fin : 2023-09-30 . .

Maison Milon Place Emile Colongin

Grillon 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Exhibition of watercolor drawings (facades and architectural details) of Grignan

and models of Enclave des Papes buildings

Exposición de dibujos en acuarela (fachadas y detalles arquitectónicos) de Grignan

y maquetas de edificios del Enclave de los Papas

Ausstellung von Aquarellzeichnungen (Fassaden und architektonische Details) von Grignan

und Modelle von Gebäuden aus der Papst-Enklave

Mise à jour le 2023-09-12 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes