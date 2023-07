Visite libre de la maison métallique, siège du G.R.I.E.M.E. Maison métallique, siège de GRIEME Le Grand-Quevilly, 16 septembre 2023, Le Grand-Quevilly.

Visite libre de la maison métallique, siège du G.R.I.E.M.E. Samedi 16 septembre, 10h00 Maison métallique, siège de GRIEME

Maison métallique, siège de GRIEME

10, rue de l’Industrie

Dernière maison métallique de la commune, datée de 1929 et destinée aux cheminots, classée à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques en 2012.

Le GRIEME (Groupe de Recherche et d’Identification des Epaves de Manche Est), installé dans cette maison, vous ouvre ses portes pour répondre à toutes vos questions concernant le bâtiment, leurs activités de recherche d’épaves dans la Manche et leur travail de tri des archives des chantiers navals de Normandie.

Sam 16 : de 10h à 17h

Maison métallique, siège de GRIEME 10 rue de l’Industrie, 76Grand-Quevilly Le Grand-Quevilly 76120 Seine-Maritime Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

Métropole Rouen Normandie