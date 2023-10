Expo club photo Maison Messidan Saint-Macaire, 7 octobre 2023, Saint-Macaire.

Saint-Macaire,Gironde

Exposition annuelle du club photo relatant le travail des membres sur l’année écoulée sur le thème « Inspirations girondines ».

Vernissage le samedi à 12h30 et vote du public pour les trois meilleures photos.

Invité : Julien Mivielle, photographe spécialiste des orages..

2023-10-07 fin : 2023-10-08 17:00:00. EUR.

Maison Messidan Rue Amiral Courbet

Saint-Macaire 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Annual photo club exhibition featuring members’ work over the past year on the theme « Inspirations girondines ».

Vernissage on Saturday at 12:30 pm and public vote for the three best photos.

Guest: Julien Mivielle, photographer specializing in thunderstorms.

La exposición anual del fotoclub muestra el trabajo de sus miembros a lo largo del año pasado sobre el tema « Inspirations girondines ».

Inauguración el sábado a las 12h30 y votación pública de las tres mejores fotos.

Invitado: Julien Mivielle, fotógrafo especializado en tormentas.

Jahresausstellung des Fotoklubs, die die Arbeit der Mitglieder im vergangenen Jahr zum Thema « Inspirationen aus der Gironde » wiedergibt.

Vernissage am Samstag um 12:30 Uhr und Publikumswahl für die drei besten Fotos.

Gast: Julien Mivielle, Fotograf, der sich auf Gewitter spezialisiert hat.

