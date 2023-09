La nocturne d’Un été particulier Maison Messidan Saint-Macaire, 6 octobre 2023, Saint-Macaire.

Saint-Macaire,Gironde

Un très beau programme à l’affiche de la nocturne d’Un été particulier.

AU PROGRAMME :

Auberge espagnole dans le jardin de la maison Messidan.

À la nuit tombée, découverte de toutes les oeuvres mises en lumière.

Performances live..

2023-10-06 fin : 2023-10-06 . EUR.

Maison Messidan Rue Amiral Courbet

Saint-Macaire 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine



A very fine program on the bill for the nocturne of Un été particulier.

ON THE PROGRAM :

Spanish meal in the garden of Maison Messidan.

At nightfall, discover all the illuminated works.

Live performances.

Un magnífico programa para la velada de Un été particulier.

EN EL PROGRAMA :

Una comida española en el jardín de la Maison Messidan.

Al anochecer, descubra todas las obras iluminadas.

Actuaciones en directo.

Ein sehr schönes Programm steht auf dem Programm der Nachtvorstellung von Ein besonderer Sommer.

AUF DEM PROGRAMM :

Auberge espagnole im Garten des Hauses Messidan.

Bei Einbruch der Dunkelheit: Entdeckung aller beleuchteten Werke.

Live-Performances.

Mise à jour le 2023-09-23 par OT Sauternes Graves Landes Girondines