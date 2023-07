Un Été Particulier – Exposition d’art contemporain et de Land-art en espace public Maison Messidan Saint-Macaire, 1 juillet 2023, Saint-Macaire.

Un Été Particulier – Exposition d’art contemporain et de Land-art en espace public Samedi 1 juillet, 12h00 Maison Messidan Exposition et événements gratuits

Un Été Particulier, c’est une biennale d’art contemporain et de Land-Art situé dans le village de Saint-Macaire, en Sud-Gironde. Elle invite des artistes plasticiens à s’emparer des lieux fissurés, cabossés du village médiéval en y installant leurs œuvres, créées In-situ pour l’occasion. Cette année, c’est la thématique « Rêveil » qui sera au cœur de l’impulsion créative.

Rêver, pour se projeter dans un avenir plus fertile ;

Puis se réveiller, par la mise en action de nos convictions ;

Et enfin s’éveiller dans un monde plus beau.

Les œuvres seront associées au règne végétal, noble, domestiqué ou sauvage, alimentaire ou floral…

L’événement est tout public, petits et grands sont invités à découvrir les oeuvres au sein de la cité médiévale. Libres à eux de suivre le chemin proposé par nos équipes, où de flaner dans les rues pour tomber par hasard dessus…

Calendrier

Du 1er juillet au 05 novembre 2023 : exposition des oeuvres dans l’espace public.

01 juillet 2023 : Inauguration et vernissage, Maison Messidan.

Et d’autres événements poncutels à venir !

Maison Messidan 15 rue de l’Amiral Courbet, 33490 Saint-Macaire Saint-Macaire 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « bonjour@uneteparticulier.art »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T12:00:00+02:00 – 2023-07-01T17:30:00+02:00

2023-07-01T12:00:00+02:00 – 2023-07-01T17:30:00+02:00

©Pascal Ducos