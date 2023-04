Exposition photos Maison mère des soeurs Mormaison Catégories d’Évènement: Mormaison

Vendée

Exposition photos

Une exposition photos de Jean-Noël PINEAU.

Maison mère des soeurs
10 rue Jean XXIII
85260 Mormaison

Mormaison
Vendée
Pays de la Loire

29 avril 2023: 10:00-12:00
6 mai 2023: 14:00-17:30

2023-05-06T14:00:00+02:00 – 2023-05-06T17:30:00+02:00 Maison mère des soeurs des Sacrés Coeurs

