Conférence du Professeur Ecochard autour de son nouveau livre Maison mère des Petites Soeurs des Maternités Catholiques 92 rue de la libération 38300 Bourgoin-Jallieu Bourgoin-Jallieu 38300 Isère Auvergne-Rhône-Alpes Le professeur Ecochard vient nous parler de son nouveau livre : Homme, femme ce que nous disent les neurosciences. La nature a raison !

Rendez-vous le vendredi 24 mars à 20h30

Lieu : Maison-Mère des petites soeurs des maternités catholiques à Bourgoin-Jallieu, en face de l’église Notre-Dame.

Participation libre.

