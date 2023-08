Visite guidée : « 900 ans d’histoire au cœur du Triangle d’or historique de la Vienne » Maison-mère de la congrégation des Filles de la Croix La Puye, 16 septembre 2023, La Puye.

Visite guidée : « 900 ans d’histoire au cœur du Triangle d’or historique de la Vienne » 16 et 17 septembre Maison-mère de la congrégation des Filles de la Croix Gratuit. Entrée libre.

Vous étiez près de 800 en 2022 pour la visite commentée de 30 à 45 mn de cet ancien prieuré fiontevriste du XIIe siècle. Assurément un des plus beaux monuments du patrimoine vivant de la Vienne : avec 900 ans de présences religieuses ininterrompues.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2023, venez découvrir les caves fontevristes du XIIe siècle, la cour principale, le jardin des fleurs médicinales, le cloître, la chapelle conventuelle, le cimetière des sœurs, le pressoir, la chapelle des saints et les tombeaux de sainte Jeanne Elisabeth et saint André.

Maison-mère de la congrégation des Filles de la Croix 16 route de Paizay-le-Sec, 86260 La Puye La Puye 86260 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 00 28 20 Découvrez l’ancien monastère fontevriste avec une chapelle du XIXe siècle et un cloître du XXe siècle. En 1819, Elisabeth Bichier des Âges, fondatrice, achète cet ancien prieuré et en fait la maison-mère.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T13:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T13:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Filles de la Croix