Saint-Just Visite guidée – Mégalithes et Landes, comprendre et rêver Maison Mégalithes et Landes Saint-Just, 17 septembre 2023, Saint-Just. Visite guidée – Mégalithes et Landes, comprendre et rêver Dimanche 17 septembre, 15h00 Maison Mégalithes et Landes Une balade où l’on apprend plein de choses sur la Préhistoire, la géologie, la nature environnante, ponctuée de contes et de chants à répondre Maison Mégalithes et Landes 10 allée des Cerisiers, 35550, Saint-Just Saint-Just 35550 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 72 36 53 https://www.megalithesetlandes.com/ https://www.facebook.com/mmlstjust/?eid=ARCl0iwuo_f4VqlrJuZw1F760Co_Xg94zlPhxNPHh35oBeyrhfCcqhMidYac5pAVvyu9oLv9R-2WGalL La Maison Mégalithes et Landes est à la fois un point d’information touristique, un lieu d’exposition et une boutique, ayant pour mission la valorisation et la promotion du site mégalithique de Saint-Just. Présence d’un parking, accès personne à mobilité réduite Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Just Autres Lieu Maison Mégalithes et Landes Adresse 10 allée des Cerisiers, 35550, Saint-Just Ville Saint-Just

