Visite exposition Maison Mégalithes et Landes de Saint-Just 16 et 17 septembre Maison Mégalithes et Landes Gratuit pour tous le samedi 16 et dimanche 17 septembre.

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Maison Mégalithes et Landes vous propose de visiter gratuitement son exposition permanente.

A destination des débutants comme des initiés, l’exposition, grâce à ses nombreux modules et activités interactives, vous conte la vie des hommes et femmes de cette époque lointaine et vous permet d’appréhender au mieux leurs superbes et curieuses créations : les mégalithes.

En complément, des expositions temporaires sont également proposées pendant la durée d’ouverture de la structure.

Pour profiter tranquillement du contenu de l’exposition, comptez 45 min à 1h de visite.

Maison Mégalithes et Landes 10 allée des Cerisiers 35550 Saint-Just Saint-Just 35550 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 72 36 53 https://www.megalithesetlandes.com/ https://www.facebook.com/mmlstjust/?eid=ARCl0iwuo_f4VqlrJuZw1F760Co_Xg94zlPhxNPHh35oBeyrhfCcqhMidYac5pAVvyu9oLv9R-2WGalL La Maison Mégalithes et Landes est à la fois un point d’information touristique, un lieu d’exposition et une boutique, ayant pour mission la valorisation et la promotion du site mégalithique de Saint-Just. Présence d’un parking, accès personne à mobilité réduite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

@SimonBourcier