temporaires « Tout au carré », « Contenants et contenus », « Art et nature »

dans les galeries.

– Projection de films documentaires sur Max Ernst et Dorothea Tanning en continu. Maison Max Ernst Le Pin Perdu 12 rue de la Chancellerie 37420 Huismes Huismes 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire http://www.maison-max-ernst.org Maison, atelier et jardin de l’artiste peintre et sculpteur, Max Ernst (1891-1976) qui vécut à Huismes de 1955 à 1968. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00

