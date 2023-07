Maison Maurice Viollette Maison Maurice Viollette Dreux, 16 septembre 2023, Dreux.

Visite libre ponctuée de présentations animées par les Amis de Maurice Viollette.

Maison Maurice Viollette 22 rue Loiseleur-Deslongchamps 28100 Dreux Dreux 28100 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 50 18 61 http://www.musees.regioncentre.fr Maison de Maurice Viollette, maire de Dreux de 1908 à 1959, président du Conseil Général d’Eure-et-Loir de 1921 à 1960. Il fut également gouverneur général de l’Algérie entre 1925 et 1927. Son bureau et un salon décoré d’objets et de meubles rapportés d’Algérie seront ouverts au public.

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

