L’émoi des Mots : Les voix du Caméléon Maison Matelot Saint-Lon-les-Mines, dimanche 11 février 2024.

Saint-Lon-les-Mines Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-11 15:30:00

fin : 2024-02-11

Naviguant sans répit sur l’Atlantique, Novecento passe sa vie les mains posées sur les 88 touches noires et blanches d’un piano à composer une musique étrange et magnifique qui n’appartient qu’à lui : la musique de l’océan dont l’écho se répand dans tous les ports.

Naviguant sans répit sur l’Atlantique, Novecento passe sa vie les mains posées sur les 88 touches noires et blanches d’un piano à composer une musique étrange et magnifique qui n’appartient qu’à lui : la musique de l’océan dont l’écho se répand dans tous les ports. Sous la forme d’un monologue poé-tique et joyeux, cette lecture-spectacle allie l’enchan-tement de la fable aux métaphores vertigineuses.

En partenariat avec la Scène Déménage.

EUR.

Maison Matelot

Saint-Lon-les-Mines 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine latelierdumot@posteo.net



Mise à jour le 2024-01-12 par OT Pays d’Orthe et Arrigans