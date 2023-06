Exposition : les mégalithes du Loiret Maison Marret Beaulieu-sur-loire Beaulieu-sur-loire Catégorie d’Évènement: Beaulieu-sur-loire Exposition : les mégalithes du Loiret Maison Marret Beaulieu-sur-loire, 3 juin 2023, Beaulieu-sur-loire. Exposition : les mégalithes du Loiret 3 – 17 juin, les samedis Maison Marret Les Amis de Beaulieu organisent à la maison Marret une exposition sur les Mégalithes du Loiret les samedis 3, 10 et 17 juin de 14 h à 18 h. Une conférence sera donnée par Marc Laroche de la Fédération Archéologique du Loiret le 17 juin à partir de 19 h. Entrée libre. Maison Marret Place du 11 Novembre, Beaulieu-sur-loire Beaulieu-sur-loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 85 36 97 43 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

