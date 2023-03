Le végétal à l’honneur Maison Marie Gatard (MMG) Coussac-Bonneval Catégories d’Évènement: Coussac-Bonneval

Le végétal à l’honneur Maison Marie Gatard (MMG), 1 avril 2023, Coussac-Bonneval. Le végétal à l’honneur 1 et 2 avril Maison Marie Gatard (MMG) Au cœur du bourg de Coussac-Bonneval la cirière, Marie GATARD crée des bougies qui mettent à l’honneur, par leur composition en cire de colza, soja et coco et leur design incrusté de plantes : un univers végétal. Sa boutique atelier regorge de créations, en pièces uniques ou de petites séries, s’adressant : tant aux amateurs de bougies parfumées que de créations décoratives. .

La programmation, de la Maison Marie GATARD, durant ce weekend festif s’articule autour de : la découverte de la boutique-atelier, du métier de cirier et des créations de la Maison Marie GATARD pour les horaires en entrée libre, l’initiation à la création de bougie parfumée en cires végétales de soja et coco pour les sessions exclusivement sur réservation. .

Découverte – en entrée libre – samedi 1er & dimanche 2 avril : 9h>10h

12h>14h

16h>19h Session d’initiation* – sur réservation – samedi 1er & dimanche 2 avril : 10h>12h

14h>16h *Accessible aux enfants de plus de 12 ans en présence des parents.

Chaque atelier d’initiation comprend : une capacité d’accueil maximale de 3 à 4 stagiaires.

une contribution aux matières premières de 10 € par personne

une demande de réservation courriel préalable** ** Indiquez-nous vos Nom, Prénom et numéro de téléphone en plus du nombre de place(s) souhaitée(s). La confirmation de la disponibilité vous sera adressée par retour de courriel. Maison Marie Gatard (MMG) 15 avenue du 11 novembre 1918 87500 COUSSAC-BONNEVAL Coussac-Bonneval 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 19 03 66 85 https://www.metiers-art.com/Marie-Gatard-Maison-Marie-Gatard [{« type »: « email », « value »: « maison.mariegatard@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.metiers-art.com/Marie-Gatard-Maison-Marie-Gatard »}] [{« link »: « http://Mailto:maison.mariegatard@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T09:00:00+02:00 – 2023-04-01T19:00:00+02:00

2023-04-02T09:00:00+02:00 – 2023-04-02T19:00:00+02:00 cirier atelier découverte Trio de cierges – Maison Marie Gatard

