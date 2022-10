Créations et arts vivants sur l’espace public maison maria casares Alloue Catégories d’évènement: Alloue

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. maison maria casares alloue Alloue 16490 Charente Nouvelle-Aquitaine Cette « colo apprenante » a pour spécificité :

1/ De mettre en relation un groupe de jeunes avec des artistes, chorégraphes, régisseurs, acrobates… à la fois dans des temps d’échanges, de discussions, de rencontres conviviales mais aussi par la pratique des arts de la scène et plus particulièrement de la danse, de la danse aérienne et de la mise en scène.

2/ De faire découvrir un lieu culturel et patrimonial du territoire qu’est la maison Maria Casares. Plus précisément :

Les jeunes seront initiées à diverses disciplines artistiques lors d’ateliers de pratique mais participeront aussi activement à l’élaboration de performances et d’un spectacle final. L’intervention des artistes aura pour but à la fois de donner le goût de la création et de la recherche mais aussi de faire émerger les talents, d’aider les jeunes à exprimer leur sensibilité artistique, de les soutenir dans leur motivation à créer ensemble un événement rassembleur et citoyen.

Les activités d’initiation et de recherche se déroulant à l’intérieur alterneront avec la découverte de lieux et d’espaces extérieurs propices à la recherche chorégraphique.

