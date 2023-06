100 kilos d’étoiles Maison Malepère Toulouse Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse 100 kilos d’étoiles Maison Malepère Toulouse, 20 juillet 2023, Toulouse. 100 kilos d’étoiles Jeudi 20 juillet, 21h30 Maison Malepère Entrée gratuite Loïs, 16 ans, se décrit comme habitante de Jupiter avec son poids de 100 kilos. Elle rêve d’aller dans l’espace mais quoiqu’elle fasse, refus de manger et pratique intense de la natation, elle n’a pas le corps souhaité. Séance organisée par l’association Les Vidéophages Maison Malepère 116 bis route de Labège, 31400 Toulouse Toulouse 31400 Pont des Demoiselles / Ormeau/ Montaudran / La Terrasse / Malepère Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-20T21:30:00+02:00 – 2023-07-20T22:58:00+02:00

2023-07-20T21:30:00+02:00 – 2023-07-20T22:58:00+02:00 cinesouslesetoiles2023 © Korosfilms Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Maison Malepère Adresse 116 bis route de Labège, 31400 Toulouse Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Lieu Ville Maison Malepère Toulouse

Maison Malepère Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

100 kilos d’étoiles Maison Malepère Toulouse 2023-07-20 was last modified: by 100 kilos d’étoiles Maison Malepère Toulouse Maison Malepère Toulouse 20 juillet 2023