Toulouse Projection de courts-métrages Maison Malepère Toulouse, 9 juin 2023, Toulouse. Projection de courts-métrages Vendredi 9 juin, 21h00 Maison Malepère Entrée gratuite Programmation de films courts avec l’association Séquence Court-Métrage, pour explorer les montagnes russes de la passion, toujours plus loin, toujours plus vite, jusqu’au bout de l’extrême limite. Dès 18h, le public pourra profiter d’animations annexes : concert de Turbo Niglo, foodtrucks, buvette et aire de pique-nique ombragée sur place Séance organisée par l’association Playtime prod, en lien avec l’Agence Intercalaire en partenariat avec Les Vidéophages et Séquence Court-Métrage Maison Malepère 116 bis route de Labège, 31400 Toulouse Toulouse 31400 Pont des Demoiselles / Ormeau/ Montaudran / La Terrasse / Malepère Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

