MAISON MAKEBA, PORTE OUVERTE, ATELIERS ET ARTISANS MAISON MAKEBA, 1 avril 2023, Castanet-Tolosan. MAISON MAKEBA, PORTE OUVERTE, ATELIERS ET ARTISANS 1 et 2 avril MAISON MAKEBA Ouverture de l’Atelier de la céramiste Clémence Montigny, installée à Maison Makeba depuis le mois de Septembre 2022. 1ère artisane ayant son Atelier sur le lieu.

Elle vous presentera son travail et partagera avec vous la création de certaines pièces qui marquent son identité! Il y aura également Emilie Cazin et Emilie Dechaud, designeuses objet, qui nous parleront du développement de leur dernier projet Argela, réalisé dans une briqueterie de chez nous. Elles ont créé avec notre terre cuite, qui est un matériau naturel absorbant, un porte savon, un porte gant et un porte serviette. D’autres objets de ces créatrices sont également à decouvrir au showroom. Pour la 1ère année Clara Choulet sera présente avec ces dernières installations et fera une performance autour de galets de garonne présents sur le site qu’elle viendra graver pour compléter ses séries. Pour la 1ère fois Christian Durante viendra nous partager en extérieur une de ses installations, il s’interroge sur la notion de ce qu’est « être vivant » en posant un regard sur le cycle de vie. En résidence à ce moment là, Giulia Zanvit travaillera autour d’une création en correpondance avec le lieu, son environnement boisé et le printemps naissant! Et Jordane Somville, céramiste, qui a effectué la 1ère résidence à Maison Makeba, viendra pour expliquer comment nous avons travailler ensemble et autour de quoi s’articule ses recherches de travail. MAISON MAKEBA 31320 CASTANET TOLOSAN Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://instagram.com/maisonmakeba »}, {« type »: « email », « value »: « info@maisonmakeba.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0618466584 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T15:00:00+02:00 – 2023-04-01T19:00:00+02:00

2023-04-02T14:00:00+02:00 – 2023-04-02T19:00:00+02:00 Maison Makeba

