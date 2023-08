Bal folk et boeuf Maison Magis Maison Magis, Paris (75) Bal folk et boeuf Maison Magis Maison Magis, Paris (75), 29 septembre 2023, . Bal folk et boeuf Maison Magis Vendredi 29 septembre, 20h00 Maison Magis, Paris (75) Entrée libre et chapeau Oye oye amis danseurs et musiciens, folkeux chevronnés ou jeunes novices ! La Maison Magis ( https://www.facebook.com/maisonmagis ) et le bar associatif Chez Ignace ( https://www.maisonmagis.org/magisParis/#Loyola ) vous invitent le vendredi 29 septembre pour la première soirée Bal Folk/boeuf à la Maison Magis » de la saison 2023-2024! Au programme : 20h – 21h : initiation danse. Animatrice: Odile Bonnaire 21h -23h30 : bal folk/bœuf. Jam leaders: Laure Sergent & Didier Pélaprat Le bal/bœuf est guidé par 2 jam leaders. Venez danser, venez avec votre instrument ! Le bar sera ouvert toute la soirée, prévoyez d’apporter votre dîner ! Lieu: Maison Magis, 12 Rue d’Assas, 75006 Paris. Métro Sèvres-Babylone ou Saint-Sulpice. PAF: une participation au chapeau sera demandée pour couvrir les frais. On vous attend nombreux pour partager ces moments ! https://www.facebook.com/maisonmagis https://www.maisonmagis.org/magisParis/#Loyola source : événement Bal folk et boeuf Maison Magis publié sur AgendaTrad Maison Magis, Paris (75) 12, Rue d’Assas

