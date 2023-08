Visite – conférence à la Maison Louis XIV Maison Louis XIV Saint-Jean-de-Luz, 22 septembre 2023, Saint-Jean-de-Luz.

Saint-Jean-de-Luz,Pyrénées-Atlantiques

Vendredi 22 septembre de 10h à 11h : « Le Mariage de Louis XIV »

Visite-conférence par July-Anna REAU-GENSOLLEN, Guide-conférencière à la Maison Louis XIV.

Cette visite guidée s’effectuera sur le parcours de l’Étage de Maitre, sous le regard d’un jeune roi et d’une jeune princesse alors âgés de 22 ans.

Au delà du contexte historique, le visiteur est amené à découvrir comment une petite vile comme Saint-Jean-de-Luz a pu accueillir plus de 10 000 personnes durant plus d’un mois, et à connaitre les grandes et petites histoires de cet évènement qui a bouleversé la Ville en mai et juin 1660.

Renseignements et réservation au 06 79 12 23 75.

Maximum 23 personnes par visite. Durée 1 heure.

Ces visites ne sont pas adaptées aux enfants de moins de 12 ans..

2023-09-22 fin : 2023-09-22 11:00:00. EUR.

Maison Louis XIV Place Louis XIV

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Friday, September 22 from 10 to 11 a.m.: « The Marriage of Louis XIV »

Guided tour by July-Anna REAU-GENSOLLEN, Guide at the Maison Louis XIV.

This guided tour will take place on the Étage de Maitre, under the eyes of a young king and princess, then aged 22.

Beyond the historical context, visitors will discover how a small town like Saint-Jean-de-Luz was able to welcome over 10,000 people for more than a month, and learn all about the big and small stories behind the event that turned the town upside down in May and June 1660.

Information and booking on 06 79 12 23 75.

Maximum 23 people per tour. Duration 1 hour.

Not suitable for children under 12.

Viernes 22 de septiembre de 10:00 a 11:00 h: « Las bodas de Luis XIV »

Visita guiada por July-Anna REAU-GENSOLLEN, guía de la Maison Louis XIV.

Esta visita guiada tendrá lugar en el « Étage de Maitre », bajo la mirada de un joven rey y una joven princesa que tenían entonces 22 años.

Más allá del contexto histórico, los visitantes descubrirán cómo una pequeña ciudad como San Juan de Luz pudo acoger a más de 10.000 personas durante más de un mes, y conocerán las grandes y pequeñas historias que se esconden detrás de este acontecimiento que puso patas arriba la ciudad en mayo y junio de 1660.

Información y reservas en el 06 79 12 23 75.

Máximo 23 personas por visita. Duración: 1 hora.

Estas visitas no son adecuadas para niños menores de 12 años.

Freitag, 22. September, 10-11 Uhr: « Die Hochzeit von Ludwig XIV »

Besuch mit Vortrag von July-Anna REAU-GENSOLLEN, Guide-conférencière im Maison Louis XIV.

Diese Führung findet auf dem Rundgang durch die Maitre-Etage statt, aus der Sicht eines jungen Königs und einer jungen Prinzessin, die damals 22 Jahre alt waren.

Neben dem historischen Kontext erfährt der Besucher, wie eine kleine Stadt wie Saint-Jean-de-Luz über einen Monat lang mehr als 10 000 Menschen beherbergen konnte und lernt die großen und kleinen Geschichten dieses Ereignisses kennen, das die Stadt im Mai und Juni 1660 erschütterte.

Informationen und Reservierungen unter 06 79 12 23 75.

Maximal 23 Personen pro Besuch. Dauer: 1 Stunde.

Diese Führungen sind nicht für Kinder unter 12 Jahren geeignet.

Mise à jour le 2023-08-28 par Office de Tourisme Pays Basque