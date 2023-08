Visite – conférence à la Maison Louis XIV Maison Louis XIV Saint-Jean-de-Luz, 8 septembre 2023, Saint-Jean-de-Luz.

Saint-Jean-de-Luz,Pyrénées-Atlantiques

Vendredi 8 septembre de 10h à 11h : « La baleine et la morue, richesse des armateurs luziens au XVIIème siècle »

Visite-conférence par Christian Ondicola, Animateur Culturel, spécialiste du patrimoine maritime local.

Cette visite guidée s’effectuera sur le parcours de l’Étage de Maitre, sous le regard des armateurs dont la Ville fit la fortune.

En ce milieu du XVIIème toute l’activité de la Ville est tournée vers la mer. Celle-ci fait vivre la côte et une grande partie de l’arrière pays. C’est l’âge d’or de Saint-Jean-de-Luz et Ciboure !

Renseignements et réservation au 06 79 12 23 75.

Maximum 23 personnes par visite. Durée 1 heure.

Ces visites ne sont pas adaptées aux enfants de moins de 12 ans..

2023-09-08 fin : 2023-09-08 11:00:00. EUR.

Maison Louis XIV Place Louis XIV

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Friday, September 8 from 10 to 11 a.m.: « Whales and cod, the wealth of Luzian shipowners in the 17th century »

Visit and lecture by Christian Ondicola, Cultural Animator, specialist in local maritime heritage.

This guided tour will take you along the « Étage de Maitre » (master’s floor), where you’ll see the shipowners whose fortunes the town made.

In the mid-17th century, the town’s entire activity was focused on the sea. It was the lifeblood of the coast and much of the hinterland. It was the golden age of Saint-Jean-de-Luz and Ciboure!

Information and booking on 06 79 12 23 75.

Maximum 23 people per tour. Duration 1 hour.

Not suitable for children under 12.

Viernes 8 de septiembre, de 10:00 a 11:00 horas: « Caza de ballenas y bacalao, la riqueza de los armadores luzianos en el siglo XVII »

Visita y charla a cargo de Christian Ondicola, coordinador cultural y especialista en patrimonio marítimo local.

Esta visita guiada le llevará por la ruta del « Étage de Maitre », a través de los armadores que hicieron la fortuna de la ciudad.

A mediados del siglo XVII, toda la actividad de la ciudad giraba en torno al mar. Era el sustento de la costa y de gran parte del interior. Era la edad de oro de San Juan de Luz y de Ciboure

Información y reservas en el 06 79 12 23 75.

Máximo 23 personas por visita. Duración: 1 hora.

Estas visitas no son adecuadas para niños menores de 12 años.

Freitag, 8. September, 10.00-11.00 Uhr: « Wal und Kabeljau, Reichtum der Reeder von Luz im 17. Jahrhundert »

Besuch mit Vortrag von Christian Ondicola, Animateur Culturel, Spezialist für das lokale maritime Erbe.

Diese Führung findet auf der Route der Étage de Maitre statt, unter den Augen der Reeder, deren Reichtum die Stadt Luz gemacht hat.

In der Mitte des 17. Jahrhunderts ist die gesamte Aktivität der Stadt auf das Meer ausgerichtet. Die Küste und ein großer Teil des Hinterlandes leben von der Seefahrt. Es ist das goldene Zeitalter von Saint-Jean-de-Luz und Ciboure!

Informationen und Reservierung unter 06 79 12 23 75.

Maximal 23 Personen pro Besichtigung. Dauer: 1 Stunde.

Diese Führungen sind nicht für Kinder unter 12 Jahren geeignet.

Mise à jour le 2023-08-28 par Office de Tourisme Pays Basque