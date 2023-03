Exposition de Jean-François Brivaud Maison Louis David Andernos-les-Bains OT Andernos-les-Bains Andernos-les-Bains Catégories d’Évènement: Andernos-les-Bains

Exposition de Jean-François Brivaud
Maison Louis David, 31 mai 2023, Andernos-les-Bains

2023-05-31 – 2023-06-06

14 avenue Pasteur
Andernos-les-Bains
Gironde

2023-05-31 – 2023-06-06

Maison Louis David 14 avenue Pasteur

Andernos-les-Bains

Venez admirer les peintures de Jean-François Brivaud dans les 3 salles de la Maison Louis David située dans le centre ville et arborée d'un joli parc et jardin.

Entrée libre (horaires à la discrétion des artistes).

Entrée libre (horaires à la discrétion des artistes). Venez admirer les peintures de Jean-François Brivaud dans les 3 salles de la Maison Louis David située dans le centre ville et arborée d’un joli parc et jardin.

Entrée libre (horaires à la discrétion des artistes). Jean-François BRIVAUD

Maison Louis David 14 avenue Pasteur Andernos-les-Bains

