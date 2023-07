Visite guidée des caves d’affinage Maison Losfeld Roubaix, 16 septembre 2023, Roubaix.

Visite guidée des caves d’affinage Samedi 16 septembre, 09h00, 14h00 Maison Losfeld Réservation auprès de l’Office de

Tourisme de Roubaix

Depuis 1871, au coeur d’une ancienne usine textile, César Losfeld affine des fromages selon un savoir-faire transmis depuis plusieurs générations. Découvrez leur histoire et leur savoir-faire.

Maison Losfeld 15 Rue du Luxembourg 59100 Roubaix Roubaix 59100 Ouest Nord Hauts-de-France https://cesarlosfeld.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 65 31 90 »}] Un savoir-faire transmis de génération en génération pour acquérir les compétences nécessaires à l’affinage de fromages authentiques, et ceci, depuis 150 ans. César Losfeld, au coeur de ses caves centenaires, affine plus de 100 000 fromages chaque année, et a à cœur de vous faire découvrir chaque saveur unique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

César Losfeld