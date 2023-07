Atelier manuel pour les enfants Maison littéraire Ernest Pérochon et musée d’école de la Tour Nivelle Courlay Catégories d’Évènement: Courlay

Deux-Sèvres Atelier manuel pour les enfants Maison littéraire Ernest Pérochon et musée d’école de la Tour Nivelle Courlay, 16 septembre 2023, Courlay. Atelier manuel pour les enfants 16 et 17 septembre Maison littéraire Ernest Pérochon et musée d’école de la Tour Nivelle 5 € adulte. Gratuit -18 ans. Entrée libre. Participez aux ateliers bricolage pour les enfants !

Atelier « Piquage et broderie » : les enfants de 6 à 10 ans fabriquent leur marque-page à broder.

Atelier « Tricotin » : les enfants à partir de 11 ans fabriquent leur tricotin à partir de matériaux de récupération puis réalisent un bracelet en laine. Maison littéraire Ernest Pérochon et musée d’école de la Tour Nivelle La tour Nivelle, 79440 Courlay Courlay 79440 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 80 29 37 http://www.tournivelle.fr Ancienne école de hameau où Ernest Pérochon effectua ses classes primaires. Elle permet de faire revivre la mémoire locale et d’organiser des événements liés à l’école sous tous ses aspects. Cette école de hameau construite en 1885, s’anime pour faire redécouvrir l’école de la IIIe République. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

©Les Amis de la Tour Nivelle

