Deux-Sèvres Exposition sur l’évolution des droits des femmes dans la société française du milieu du XIXe siècle jusqu’à nos jours Maison littéraire Ernest Pérochon et musée d’école de la Tour Nivelle Courlay, 16 septembre 2023, Courlay. Exposition sur l’évolution des droits des femmes dans la société française du milieu du XIXe siècle jusqu’à nos jours 16 et 17 septembre Maison littéraire Ernest Pérochon et musée d’école de la Tour Nivelle 5 € adulte. Gratuit -18 ans. Entrée libre. Réalisée par l’association « Femmes d’ici et d’ailleurs » et mise à disposition par l’espace Mendès France de Poitiers, cette exposition retrace l’évolution des droits des femmes dans la société française du milieu du XIXe siècle jusqu’à nos jours. Droit de vote, droit de travailler, de disposer de son salaire ou encore légalisation de l’avortement… Des avancés qui passent aussi par l’instruction. Pour illustrer les différences de traitement dans l’instruction des filles et des garçons avant de tendre vers une égalité au XXe siècle, des cahiers, des livres et autres objets anciens côtoient les panneaux explicatifs de l’exposition. Et pour compléter cette exposition, certains romans d’Ernest Pérochon seront mis à l’honneur grâce à leurs héroïnes marquantes dont les plus célèbres « Nêne » et « Les Gardiennes ». Maison littéraire Ernest Pérochon et musée d’école de la Tour Nivelle La tour Nivelle, 79440 Courlay Courlay 79440 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 80 29 37 http://www.tournivelle.fr Ancienne école de hameau où Ernest Pérochon effectua ses classes primaires. Elle permet de faire revivre la mémoire locale et d’organiser des événements liés à l’école sous tous ses aspects. Cette école de hameau construite en 1885, s’anime pour faire redécouvrir l’école de la IIIe République. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

