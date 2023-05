Visite libre du parc de la Maison Littéraire de Victor Hugo Maison littéraire de Victor Hugo, 16 septembre 2023, Bièvres.

Visite libre du parc de la Maison Littéraire de Victor Hugo 16 et 17 septembre Maison littéraire de Victor Hugo

La Maison Littéraire de Victor Hugo est située au Château des Roches ancienne propriété de Bertin l’aîné, directeur du Journal des Débats au XIXe siècle, il y animait un salon littéraire où l’invité le plus illustre fut Victor Hugo. Il y créa un parc à l’anglaise de 11 hectares bordant la Bièvre, un étang et son île lui donnent un charme romantique. Lors de son premier long séjour, en juillet 1831, le poète écrivait :

« Ici durent longtemps les fleurs qui durent peu,

Ici l’âme contemple, écoute, adore, aspire,

Et prend pitié du monde, étroit et fol empire. »

Les Feuilles d’automne, « Bièvre », 8 juillet 1831.

Maison littéraire de Victor Hugo Château des Roches – 45 rue Vauboyen 91570 Bièvres Bièvres 91570 Essonne Île-de-France 01 69 41 82 84 http://www.maisonlitterairedevictorhugo.net Le château des Roches était au XIXe siècle la propriété de Bertin l’aîné, directeur du Journal des Débats. Il y animait un salon littéraire où se côtoyaient Chateaubriand, Ingres, Girodet, Berlioz Liszt. Victor Hugo, invité privilégié, séjourna également pour des vacances en famille. Aujourd’hui baptisé Maison Littéraire de Victor Hugo le château abrite une collection prestigieuse de manuscrits, éditions originales rares, épreuves corrigées, lettres autographes signées, gravures et photographies d’époque. En mai 2000, 5 documents ont été classés au titre des Monuments historiques : les épreuves corrigées des Contemplations, de la Légende des Siècles et des Misérables, le manuscrit du projet de décret d’amnistie général des Communards et enfin les derniers mots écrits par le grand écrivain trois jours avant sa mort : « Aimer c’est agir ». L’aménagement du jardin et du parc a restitué un paysage qui est toujours présent dans les vers du poète. Écrivant des bords du Rhin à ses amis, Victor Hugo affirme : « Tous les sapins de la Forêt Noire ne valent pas l’acacia qui est dans la cour des Roches ». Constitué de nombreuses essences d’arbres, certaines plantées par M. Bertin, il permet aux visiteurs de flâner le long des allées aménagées jusqu’au lac où Hugo aimait se promener. Le visiteur retrouvera les vignes grimpantes, les châtaigniers, les saules au bord de la rivière et les prairies régulièrement fauchées dont parle le poète. RER C station Bièvres ou Vauboyen

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

DR