Visitez la maison d’un sculpteur de la Renaissance 16 et 17 septembre Maison Ligier Richier

Entrez le temps de cette visite dans la maison du sculpteur Ligier Richier, dans laquelle vous pourrez admirer un décor datant de la Renaissnace.

Maison Ligier Richier 7 rue haute des fosses, 55300 Saint-Mihiel Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est La Maison Ligier Richier, située 7 rue Haute des Fosses à Saint-Mihiel, est considérée comme celle acquise par le sculpteur sammiellois Ligier Richier en 1535. Il y vivra jusqu’en 1564, date de son départ à Genève.

Lors des travaux de restauration entamés en 2012, la découverte de passages de portes murés avec la maison mitoyenne (n°5 rue Haute des Fosses) tend à établir que l’actuelle maison dite Ligier Richier était vraisemblablement la « belle pièce » d’une demeure plus vaste à l’époque de la Renaissance.

Aujourd’hui, subsiste le plafond (env. 50 m²) constitué de poutres massives et solives trilobées en chêne, et de caissons à pendentifs et d’entretoises en terre cuite réalisés à partir de moules.

Le décor à fleurons des caissons est inspiré de l’Antiquité romaine : un rapprochement stylistique peut être fait avec les motifs de décoration de la cuirasse du centurion et du tombeau du Sépulcre (église Saint-Etienne à Saint-Mihiel).

Ce plafond en terre cuite du début XVIe siècle est le seul exemple recensé à ce jour en Europe. Il est attribué à Ligier Richier bien qu’il n’y ait aucune preuve formelle. C’est un des rares témoignages de la décoration d’une belle demeure civile de la Renaissance, les témoignages parvenus jusqu’à nous étant essentiellement ceux des bâtiments nobles ou ecclésiaux.

Le plafond a subi l’épreuve d’un démontage en 1918, d’un transfert à Metz puis au Louvre, et d’un remontage en 1921, date de son classement au titre des Monuments Historiques.

Les différents traitements qui lui ont été infligés depuis l’époque de la Renaissance (badigeons, peintures), l’encrassement important dû à l’utilisation des cheminées et des poêles à charbon, le constat de nombreux éléments fissurés voire manquants, nécessiteraient aujourd’hui une restauration approfondie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

Catherine Sidrot