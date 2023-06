Superpause – Festival de la photo Maison ligérienne de l’image – Tavers Tavers, 28 juin 2023, Tavers.

Superpause – Festival de la photo 28 juin – 2 juillet Maison ligérienne de l’image – Tavers Voir https://www.valimage.fr/superpause-2023/

Trois jours de convivialité et de découverte : venez retrouver JiSun Lee, résidente Ardelim 2017, pour un vidéo-concert inédit créé pour nous, faites vous photographier en famille ou entre amis et repartez avec un tirage offert, apprenez à fabriquer votre propre sténopé et découvrez la magie du tirage argentique, et tant d’autres activités que nous sommes heureux de vous offrir. Superpause c’est l’évènement autour de la photographie qui pourrait devenir une rendez-vous annuel, un festival d’été autour de Tavers et de la Maison ligérienne de l’Image.

Réservations sur le site internet de Valimage.

Maison ligérienne de l’image – Tavers 7 Avenue Jules Lemaître, Tavers Tavers [{« type »: « link », « value »: « https://www.valimage.fr/superpause-2023/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-28T15:00:00+02:00 – 2023-06-28T19:00:00+02:00

2023-07-02T14:00:00+02:00 – 2023-07-02T17:30:00+02:00

FMACEN045V50AGW4

Maison ligérienne de l’image