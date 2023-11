Soirées découverte du cinéma Maison Ligérienne de l’Image Tavers Catégories d’Évènement: Loiret

Tavers Soirées découverte du cinéma Maison Ligérienne de l’Image Tavers, 6 juin 2024, Tavers. Soirées découverte du cinéma Jeudi 6 juin 2024, 20h30 Maison Ligérienne de l’Image Entrée libre – Adhésion Valimage souhaitée. • La naissance du « Nouvel Hollywood »

Comment, à la fin des années 60 le cinéma américain va se transformer. Maison Ligérienne de l’Image 7 avenue Jules Lemaitre – Tavers – 45190 Tavers 45190 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « valimage.tavers@sfr.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

