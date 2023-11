Soirées découverte du cinéma Maison Ligérienne de l’Image Tavers, 9 février 2024, Tavers.

Soirées découverte du cinéma Vendredi 9 février 2024, 20h30 Maison Ligérienne de l’Image Entrée libre – Adhésion Valimage souhaitée.

• Henri-Georges Clouzot et la Continental

Pendant l’occupation allemande, une société de production est créée par Goebbels dans le but de contrôler le cinéma français : La Continental Film.

Les premiers films de Clouzot furent produits par cette société, ce qui lui a valu un certain nombre de reproches. Qu’en est-il ?

Maison Ligérienne de l’Image 7 avenue Jules Lemaitre – Tavers – 45190 Tavers 45190 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « valimage.tavers@sfr.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-09T20:30:00+01:00 – 2024-02-09T22:30:00+01:00

