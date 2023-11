Soirées découverte du cinéma Maison Ligérienne de l’Image Tavers, 16 novembre 2023, Tavers.

Soirées découverte du cinéma Jeudi 16 novembre, 20h30 Maison Ligérienne de l’Image Entrée libre – Adhésion Valimage souhaitée.

A travers deux films :

« le Tableau » de J.F. Laguionie et « le Roi et l’Oiseau » de P. Grimault et J. Prévert, nous verrons comment des films d’animation peuvent évoquer les relations sociales et questionnent la création artistique.

Maison Ligérienne de l’Image 7 avenue Jules Lemaitre – Tavers – 45190 Tavers 45190 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « valimage.tavers@sfr.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-16T20:30:00+01:00 – 2023-11-16T22:30:00+01:00

cinéma

