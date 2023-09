Cet évènement est passé Conférence sur l’histoire de la meunerie et de la minoterie en Île-de-France Maison Lesage Moret-Loing-et-Orvanne Catégories d’Évènement: Moret-Loing-et-Orvanne

Seine-et-Marne Conférence sur l’histoire de la meunerie et de la minoterie en Île-de-France Maison Lesage Moret-Loing-et-Orvanne, 16 septembre 2023, Moret-Loing-et-Orvanne. Conférence sur l’histoire de la meunerie et de la minoterie en Île-de-France Samedi 16 septembre, 15h00 Maison Lesage Entrée gratuite Conférence sur l’histoire de la meunerie et de la minoterie en Île-de-France par le conservateur en chef du patrimoine, Nicolas Pierrot, au service Patrimoines et Inventaire de la Région Île-de-France.

Entrée gratuite. Maison Lesage 28 rue Grande Moret-sur-Loing Moret-Loing-et-Orvanne 77250 Moret-sur-Loing Seine-et-Marne Île-de-France 01 60 73 51 51 http://moret-loing-et-orvanne.fr/ http://moret-loing-et-orvanne.fr/jep/ La Maison Lesage du nom du propriétaire – conçue dans les années 1560 stationnement rue Grande Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

