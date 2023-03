Visite en musique Maison Léon et Jeanne Blum Jouy-en-Josas Catégories d’Évènement: Jouy-en-Josas

Yvelines

Visite en musique Maison Léon et Jeanne Blum, 13 mai 2023, Jouy-en-Josas. Visite en musique Samedi 13 mai, 19h00 Maison Léon et Jeanne Blum Visite libre de la Maison Léon Blum tout au long de la soirée, ponctuée par des intermèdes musicaux dans le parc et dans les pièces de vie de la maison.

Les animations musicales seront réalisées par les élèves du conservatoire de Versailles Grand Parc. Maison Léon et Jeanne Blum 4 rue Léon Blum 78350 Jouy-en-Josas Jouy-en-Josas 78350 Yvelines Île-de-France 01 30 70 68 46 http://www.maisonleonblum.fr https://www.facebook.com/maisonleonblum C’est au Clos des Metz, que Léon Blum, leader du Front Populaire, s’installe à son retour de Buchenwald avec sa femme Jeanne. Le bureau et la bibliothèque ont été conservés à l’identique avec une présentation de la vie politique et de l’œuvre littéraire de Léon Blum. En voiture : En venant de Paris par le pont de Sèvres Prendre la N118 en direction de Chartres/Bordeaux, sortie n°6A, direction Bièvres/Jouy-en-Josas, continuer tout droit direction Jouy-en-Josas. En venant de la N12 Suivre la direction Paris/Créteil, sortie n°2 Jouy-en-Josas. En venant de Chartres/Bordeaux (N118) Sortie n°8, direction Saclay/Saint-Quentin-en-Yvelines, suivre Jouy-en-Josas. En train : Depuis Paris-Austerlitz (55 min) RER ligne C direction Versailles-Chantiers. Depuis Paris-Montparnasse (30 min) Ligne SNCF direction Versailles-Chantiers. A Versailles-Chantiers : correspondance RER ligne C, direction Juvisy. Depuis Châtelet-les-Halles (1h) RER ligne B direction Saint-Rémy-lès-Chevreuse. Correspondance RER ligne C à Massy-Palaiseau. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

