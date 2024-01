Nuit de la lecture à la Maison Léon Blum Maison Léon Blum Jouy-en-Josas, vendredi 19 janvier 2024.

Nuit de la lecture à la Maison Léon Blum Venez assister à une lecture de contes et d’écrits de Léon Blum au sein de sa maison de Jouy-en-Josas ! Vendredi 19 janvier, 18h30 Maison Léon Blum Evénement gratuit, ouvert à tous publics (enfants à partir de 7 ans). Dans la limite des places disponibles, réservation conseillée par mail ou par téléphone.

Pour la première fois, la Maison Léon Blum participe aux Nuits de la Lecture !

Rendez-vous le vendredi 19 janvier à 18h30 pour une lecture croisée de contes traditionnels et d’écrits de Léon Blum dans l’intimité de son bureau-bibliothèque.

Pour l’occasion, une poétesse et conteuse, Caroline Adler Mico, viendra lire plusieurs contes : une des versions du « Petit Chaperon Rouge » , « Les musiciens de Brême » et « La princesse aux betteraves ».

En parallèle, une sélection d’écrits de Léon Blum seront également lus au public. Une manière d’en apprendre plus sur la personnalité littéraire de l’homme d’Etat !

La maison de Léon et Jeanne Blum est située à Jouy-en-Josas dans les Yvelines. L'ancien président du Conseil Léon Blum y vécut cinq années avant de décéder sur les lieux le 30 mars 1950 d'un infarctus à l'âge de 77 ans. La propriété a reçu le Label « Maisons des illustres » en 2012.

Maison Léon Blum