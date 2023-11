Visites théâtralisées à la Maison Léon Blum Maison Léon Blum Jouy-en-Josas, 16 décembre 2023, Jouy-en-Josas.

Visites théâtralisées à la Maison Léon Blum 16 décembre 2023 – 16 mars 2024, les samedis Maison Léon Blum Tarifs : gratuit pour les moins de 12 ans / 6€ par personne à partir de 12 ans + chapeau pour les comédiens. Réservation obligatoire.

C’est la reprise des visites théâtralisées à la Maison Léon Blum !

Pour la 4ème saison, les comédiens de l’Atelier théâtre du Josas font revivre Léon et Jeanne Blum dans leur Maison.

La 50ème représentation (!) donnée en novembre (déjà complète) témoigne du succès de cette formule auprès des visiteurs de tous les âges.

Venez donc assister à un spectacle de 45 minutes qui enchaîne les scènes dans différentes pièces de la maison, avec nos deux illustres habitants et bien d’autres personnages !

Une belle façon de (re)découvrir la Maison de Léon et Jeanne Blum, tout en effectuant un voyage dans le temps…

Nous vous proposons 2 représentations à 15h et 17h sur 1 samedi par mois d’octobre 2023 à mars 2024 :

– Samedi 21 octobre (complet)

– Samedi 25 novembre (complet)

– Samedi 16 décembre

– Samedi 20 janvier

– Samedi 3 février

– Samedi 16 mars

* Places limitées, réservation obligatoire par mail : accueil@maisonleonblum.fr ou par téléphone : 01 30 70 68 46.

Maison Léon Blum 4 Rue Léon Blum, 78350 Jouy-en-Josas Jouy-en-Josas 78350 Yvelines Île-de-France 01 30 70 68 46 https://www.maisonleonblum.fr/ https://www.facebook.com/maisonleonblum La maison de Léon et Jeanne Blum est située à Jouy-en-Josas dans les Yvelines. L'ancien président du Conseil Léon Blum y vécut cinq années avant de décéder sur les lieux le 30 mars 1950 d'un infarctus à l'âge de 77 ans. La propriété a reçu le Label « Maisons des illustres » en 2012.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T15:00:00+01:00 – 2023-12-16T16:00:00+01:00

2024-03-16T17:00:00+01:00 – 2024-03-16T18:00:00+01:00

Lise Moreau / Solveig Placier / Maison Léon Blum