Récital violon, alto et harpe Maison Léon Blum Jouy-en-Josas, 18 novembre 2023, Jouy-en-Josas.

Récital violon, alto et harpe Samedi 18 novembre, 17h00 Maison Léon Blum Réservations jusqu’à 24h avant le concert via la billetterie en ligne ou achats sur place le jour même : 20€ (plein) / 10€ (réduit chômeurs, étudiants, handicaps, enfants de plus de 10 ans) / gratuit pour les moins de 10 ans.

Cette année, nous fêtons la 10ème édition du festival « Musicales d’Automne » !

Pour l’occasion, vous pourrez assister à un récital de violon, alto et harpe à la Maison Léon Blum le samedi 18 novembre à 18h.

Vous pouvez réserver vos places jusqu’à 24h avant le concert via la billetterie en ligne, ou les acheter directement sur place le jour même.

En complément du concert :

Nous vous donnons rendez-vous dès 17h pour assister à une visite guidée du musée si vous souhaitez découvrir les lieux avant le concert !

-> 5€ par personne à partir de 12 ans (en plus du billet pour le concert), visite de 45 minutes environ

Maison Léon Blum 4 Rue Léon Blum, 78350 Jouy-en-Josas Jouy-en-Josas 78350 Yvelines Île-de-France 01 30 70 68 46 https://www.maisonleonblum.fr/ https://www.facebook.com/maisonleonblum [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/arpeges-et-patrimoine/evenements/10e-musicales-d-automne »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 07 79 19 53 »}, {« type »: « email », « value »: « musiquenbievre2@gmail.com »}] La maison de Léon et Jeanne Blum est située à Jouy-en-Josas dans les Yvelines. L’ancien président du Conseil Léon Blum y vécut cinq années avant de décéder sur les lieux le 30 mars 1950 d’un infarctus à l’âge de 77 ans. La propriété a reçu le Label « Maisons des illustres » en 2012.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T17:00:00+01:00 – 2023-11-18T19:30:00+01:00

2023-11-18T17:00:00+01:00 – 2023-11-18T19:30:00+01:00

concert récital

Arpèges et Patrimoine, Daniel Dato