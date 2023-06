Visite guidée du musée de la vannerie Maison Lehodey Vani-Bois Remilly-sur-Lozon, 16 septembre 2023, Remilly-sur-Lozon.

Dès votre arrivée, inscrivez-vous à l’accueil pour établir votre parcours de visite : vidéo-projection sur l’osier (de l’oseraie au panier fini), l’atelier du vannier au travail, la salle exposition-vente ou la visite guidée du musée de la vannerie (4€ + de 12 ans). Sur réservation à l’accueil, un atelier de tressage est proposé à chacun, de 6 à 96 ans pour 6 € par personne.

A 50m, allez voir l’autel de l’église de Rémilly, lui aussi tressé d’osier.

A 500m, en visite libre, l’oseraie communale constitue une promenade instructive avec parcours pédagogique.

Maison Lehodey Vani-Bois 1 rue de la vannerie, Remilly-sur-Lozon, 50570 Remilly les-Marais Remilly-sur-Lozon 50570 Manche Normandie +33(0) 2 33 56 21 01 https://sarl-lehodey.fr https://pages.facebook/lehodeylvb Depuis 1864, le tressage de matières végétales comme l'osier et le rotin est toujours exercé au sein d'une entreprise familiale dont vous découvrirez tous les aspects en visitant l'atelier, le musée, la salle exposition et une oseraie pédagogique située à proximité. L'entreprise est au cœur du bourg de Rémilly, juste à côté de l'église avec un stationnement facile et gratuit.

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

