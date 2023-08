Lectures poétiques Maison Labrusse Seulline, 15 septembre 2023, Seulline.

Seulline,Calvados

Séances de lectures poétiques des textes de Jean Follain. Organisées chaque après-midi, les week-ends entre 15h et 16h par Françoise Labrusse et LaMale Herbe.

« Itinéraire en quête d’artiste » fait son grand retour pour une 5ème édition, les 15,16,17 et 21,23,24 septembre 2023 !

Durant 2 week-ends, arpentez le territoire du Pré-Bocage à la découverte d’artistes contemporains, au cœur de monuments historiques d’exception.

Organisé dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, « Itinéraire en quête d’artistes » associe la diversité des créations artistiques contemporaines à l’authenticité préservée des monuments du Pré-Bocage. Co-conçu et co-organisé par Pré-Bocage Intercom et l’association Réalité Art Actuel, le parcours s’invite dans 15 lieux emblématiques et met en lumière plus de 40 artistes plasticiens. Peintres, sculpteurs, graveurs, photographes et plus encore vous ferons vous évader aux frontières de deux temporalités. L’occasion de découvrir dans une autre perspective les œuvres contemporaines et le patrimoine local..

Vendredi 2023-09-15 15:00:00 fin : 2023-09-17 16:00:00. .

Maison Labrusse Saint-Georges-d’Aunay

Seulline 14260 Calvados Normandie



Poetry readings of texts by Jean Follain. Organized every afternoon and weekend between 3 and 4 pm by Françoise Labrusse and LaMale Herbe.

« Itinéraire en quête d?artiste » is back for a 5th edition, on September 15,16,17 and 21,23,24, 2023!

Over 2 weekends, explore the Pré-Bocage region, discovering contemporary artists at the heart of exceptional historic monuments.

Organized as part of the European Heritage Days, « Itinéraire en quête d?artistes » combines the diversity of contemporary artistic creations with the preserved authenticity of Pré-Bocage monuments. Co-conceived and co-organized by Pré-Bocage Intercom and the Réalité Art Actuel association, the itinerary takes in 15 emblematic sites and highlights over 40 visual artists. Painters, sculptors, engravers, photographers and more will take you to the frontiers of two temporalities. An opportunity to discover contemporary works and local heritage from a different perspective.

Lecturas poéticas de textos de Jean Follain. Organizadas todas las tardes y fines de semana entre las 15:00 y las 16:00 por Françoise Labrusse y LaMale Herbe.

« Itinéraire en quête d’artiste » vuelve en su 5ª edición, los días 15,16,17 y 21,23,24 de septiembre de 2023

Durante 2 fines de semana, explore la región del Pré-Bocage y descubra artistas contemporáneos en el corazón de unos monumentos históricos excepcionales.

Organizada en el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, « Itinéraire en quête d’artistes » combina la diversidad de las creaciones artísticas contemporáneas con la autenticidad preservada de los monumentos del Pré-Bocage. Co-concebida y co-organizada por Pré-Bocage Intercom y la asociación Réalité Art Actuel, la ruta recorre 15 lugares emblemáticos y pone en escena a más de 40 artistas plásticos. Pintores, escultores, grabadores y fotógrafos, entre otros, le harán viajar a través de dos líneas temporales diferentes. Es una oportunidad para descubrir obras contemporáneas y el patrimonio local desde una perspectiva diferente.

Poetische Lesungen von Texten von Jean Follain. Organisiert jeden Nachmittag, an Wochenenden zwischen 15 und 16 Uhr von Françoise Labrusse und LaMale Herbe.

« Itinéraire en quête d’artiste » kehrt am 15., 16. und 17. sowie am 21., 23. und 24. September 2023 für eine fünfte Ausgabe zurück!

An zwei Wochenenden können Sie durch die Region Pré-Bocage streifen und zeitgenössische Künstler in außergewöhnlichen historischen Gebäuden entdecken.

Die im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes organisierte Veranstaltung « Itinéraire en quête d’artistes » verbindet die Vielfalt zeitgenössischer künstlerischer Kreationen mit der erhaltenen Authentizität der Denkmäler der Region Pré-Bocage. Die von Pré-Bocage Intercom und dem Verein Réalité Art Actuel mitgestaltete und mitorganisierte Route führt zu 15 symbolträchtigen Orten und stellt mehr als 40 bildende Künstler ins Rampenlicht. Maler, Bildhauer, Graveure, Fotografen und viele mehr lassen Sie an die Grenzen zweier Zeitalter entfliehen. Eine Gelegenheit, zeitgenössische Kunstwerke und das lokale Kulturerbe aus einer anderen Perspektive zu entdecken.

Mise à jour le 2023-08-23 par Normandie Tourisme / Attitude Manche