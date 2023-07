Spectacle : hommage à Jean Follain par Hugues Labrusse Maison Labrusse Seulline, 16 septembre 2023, Seulline.

Spectacle : hommage à Jean Follain par Hugues Labrusse 16 et 17 septembre Maison Labrusse

Hughes et Françoise Labrusse

Chez Hughes et Françoise Labrusse, dans le bourg de Saint-Georges d’Aunay, commune de Seulline, la poésie côtoie la peinture. Les livres et les tableaux se disputent l’espace. Hughes Labrusse, écrivain, essayiste, est également professeur honoraire de philosophie. Il a toujours été très proche des peintres tels Soulages, Kijno, Tabuchi, Dmitrienko Maria Desmée. Beaucoup, comme Bogaert, Stempfel, Dorny, Lagage, Mousseau, les sculpteurs Gilioli et Fenosa, ont illustré ses ouvrages. Il a côtoyé nombre d’artistes normands. Le célèbre diptyque Le déjeuner sur l’herbe de Joël Hubaut, censuré en 1973 lors d’une exposition surréaliste à Caen, se trouve au mur du salon près des toiles de Désert, de Serc, de Marianne Van der Linden.

En 2023 se célèbre le 150ème anniversaire de la naissance du poète normand Jean Follain. Hughes et Françoise Labrusse ont décidé de participer à cet hommage. Les ouvrages de Follain seront présentés, dont Le Magasin pittoresque, préfacé par Hughes Labrusse, ainsi que des évocations des toiles de Madeleine Dinès, épouse de Jean Follain, et fille du peintre Maurice Denis, avec la contribution de Luc Denis.

La poésie sera donc à l’honneur avec également les recueils de Hughes Labrusse, notamment le plus récent, De spire et d’ivoire, des regards croisés avec le poète chinois Zhao Lihong, en trois langues, le mandarin, l’anglais et le français. Il sera également possible de découvrir la version 2023 de la revue Apulée.

Lors de ces journées, Patrice Monchy présentera la démarche qui préside à ses photographies. Chaque après-midi se dérouleront des lectures poétiques préparées par Françoise Labrusse et les ateliers de l’ Association La Male Herbe.

