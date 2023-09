RENCONTRE AVEC MATALI CRASSET autour de l’exposition « Antretemps » – Fondation Le Corbusier Maison La Roche Paris, 16 septembre 2023, Paris.

RENCONTRE AVEC MATALI CRASSET autour de l’exposition « Antretemps » – Fondation Le Corbusier Samedi 16 septembre, 15h00 Maison La Roche Entrée 8 euros

MATALI CRASSET PRESENTE ANTRETEMPS

Matali Crasset est une femme designer française de renommée internationale.

Depuis sa formation aux Ateliers-ENSCI dans les années 1990, elle défend un design à la croisée d’une pratique artistique, anthropologique et sociale.

Elle œuvre pour un design de la création, du vivant et du quotidien : comment le design peut contribuer au vivre ensemble et nous accompagner dans le monde contemporain ? C’est à partir de ce postulat à la fois simple et engagé qu’elle pense et travaille « en mouvement ».

Elle expose aujourd’hui à la maison La Roche, chef-d’œuvre de Le Corbusier, pour proposer Antretemps, un espace de fiction inspiré d’Ecotopia (1975), roman d’Ernest Callenbach dans lequel l’auteur imagine un mode de vie alternatif.

Maison La Roche 8-10 square du Docteur Blanche 75016 Paris Paris 75016 Paris 16e Arrondissement Paris Île-de-France

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

