Le marché de Noël de la Maison Maison La Course Bordeaux, 2 décembre 2023, Bordeaux.

Le marché de Noël de la Maison 2 et 3 décembre Maison La Course Entrée libre.

Maison la Course ouvre ses portes pour préparer le plus doux des Noëls avec les créations d’Izarod, une dégustation de vin chaud samedi après-midi et un atelier créatif le dimanche matin.

Les petits intérieurs d’Izarod

Puisant sa volonté dans la passion du dessin, Isabelle est toujours accompagnée de carnets et de feutres de couleur afin de pouvoir, en tout lieu et en tout moment, retranscrire la beauté de la vie dans un style très personnel.

Elle décline son travail sur différents supports : cartes postales, carnets de voyage et puzzles et compose également à la demande votre propre univers. Venez rencontrer l’artiste, échanger sur son travail et repartez avec des cadeaux jolis et originaux pour vos amis.

Le reste du programme vous sera dévoilé très prochainement sur le site de l’événement.

Maison La Course 69 rue de la Course, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T15:00:00+01:00 – 2023-12-02T19:00:00+01:00

2023-12-03T12:00:00+01:00 – 2023-12-03T18:00:00+01:00

