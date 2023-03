EXPOSITION ART TEXTILE Maison KOLORE, 1 avril 2023, La Bastide-Clairence.

Mes recherches expérimentales sur la matière textile sont passées de la réalisation d’objets utilitaires (sièges) à une production artistique.

Mes premiers travaux prennent la forme de panneaux muraux composés de tissus et de matériaux détournés.

Le besoin de volume s’impose.

En 2003, je crée une première oeuvre en trois dimensions, et découvre que je peux adapter librement les techniques de mon métier de Tapissier à ma production artistique.

En 2011, je m’installe au cœur du village La Bastide-Clairence, vivier d’artisans d’art et d’artistes, où j’ouvre mon premier atelier au public.

Les 1 et 2 Avril 2023, je vous propose une exposition/vente d’oeuvres récentes et je vous reçois à l’atelier « Maison KOLORE » pour échanger sur ma démarche artistique, répondre à vos questions et vous faire découvrir mon univers.

Maison KOLORE RUE DE L’EGLISE 64240 LA BASTIDE CLAIRENCE La Bastide-Clairence 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « cressonmarianne@hotmail.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://mariannecresson.com/biographie »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

