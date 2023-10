ANNIVERSAIRE DE LA MAISON JULIEN GRACQ | Lecture-concert maison julien gracq Mauges-sur-Loire, 16 novembre 2023, Mauges-sur-Loire.

ANNIVERSAIRE DE LA MAISON JULIEN GRACQ | Lecture-concert Jeudi 16 novembre, 20h30 maison julien gracq Tarifs de 6 à 10 € / Pass’ Famille 25 €

Pendant dix ans, de nombreux auteurs et autrices ont été accueillis régulièrement à la Maison Julien Gracq pour travailler leur projet littéraire. Parmi eux, Laure Gauthier, Christophe Manon et Laurence Vilaine sont de retour pour une lecture performée en dialogue avec le guitariste Nicolas Lafourest, à l’énergie brute et impulsive, dans ce lieu inspirant.

Fêtons dix ans de résidence, dix ans de création littéraire !

Durée : 1h

—

En partenariat avec la Maison Julien Gracq

maison julien gracq 1 rue du grenier à sel, 49410 Mauges-sur-Loire 49410 Saint-Florent-le-Vieil Maine-et-Loire Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-16T20:30:00+01:00 – 2023-11-16T21:30:00+01:00

littérature résidence