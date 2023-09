Rencontre avec Lucy Jak et les éditions 125 Maison Julien-Gracq Mauges-sur-Loire Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

Mauges-sur-Loire Rencontre avec Lucy Jak et les éditions 125 Maison Julien-Gracq Mauges-sur-Loire, 2 novembre 2023, Mauges-sur-Loire. Rencontre avec Lucy Jak et les éditions 125 Jeudi 2 novembre, 19h00 Maison Julien-Gracq Entrée libre Modération : Anthony Poiraudeau.

Autour de Cartes acides (éditions 125, 2023)

Pour 125, micro-structure très attentive au design de ses livres, Lucy Jak investit de vieux livres de géographie pour y bricoler un palimpseste intime et universel. Quel meilleur lieu que la Chambre des cartes, chère à Julien Gracq, pour découvrir ce travail ?

Contact : 02 41 19 73 55 margaux.hoinard@maisonjuliengracq.fr
Maison Julien-Gracq
1 Rue du Grenier À Sel, 49410 Mauges-sur-Loire

