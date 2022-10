« Ecrire Ensemble » avec Olivier Liron Maison Julien Gracq Mauges-sur-Loire Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Olivier Liron animera cet atelier d'écriture.

Olivier Liron est écrivain, poète, auteur de théâtre et enseignant.

Sa dernière parution : Einstein, le sexe et moi, 2018, éd. Alma. Sur réservation. Contact : 02 41 19 73 55, contact@maisonjuliengracq.fr, http://maisonjuliengracq.fr.

2022-10-29T10:00:00+02:00

2022-10-29T12:00:00+02:00

