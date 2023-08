Visite libre de la maison de Johan Barthold Jongkind Maison Jongkind Honfleur, 17 septembre 2023, Honfleur.

Visite libre de la maison de Johan Barthold Jongkind Dimanche 17 septembre, 11h00 Maison Jongkind 10 pers max par groupe, non accessible PMR.

La visite de la Maison se réalisera par petits groupes de 10 personnes maximum.

L’architecture de la Maison implique ​une régulation des visiteurs. L’étroitesse des 2 escaliers desservant les 2 étages ne permet pas le croisement entre visiteurs.

La Maison faisant partie du quartier classé en site historique, aucun accès aux personnes à mobilité réduite n’est possible à l’intérieur

Maison Jongkind 23 rue du puits, 14600 Honfleur Honfleur 14600 Calvados Normandie 06 82 80 28 89 https://instagram.com/jongkind_experience?utm_source=qr&igshid=MzNlNGNkZWQ4Mg%3D%3D Visite de la Maison de Johan Barthold Jongkind. Précurseur de l’impressionnisme et maître de Claude Monet. Maison typique de Honfleur construite autour d’un mât de bateau. L’architecture normande : tomettes, poutres, escaliers colimaçon, colombages, et charme de la Maison de pêcheurs de l’époque. La Maison présente des lithosphères de Jongkind et son œuvre, ainsi que de multiples objets du passé faisant du lieu un véritable Cabinet de Curiosités invitant les grands et petits soit à se rappeler leur jeunesse, soit à s’interroger sur l’époque ou l’utilisation des objets mis en exposition. Un lien avec les Artistes de Honfleur est également réalisé. Maison ouverte pour la 2ème fois de son Histoire. Une visite ludique dans le centre historique de Honfleur.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

@stephanie.perou